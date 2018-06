DIW kritisiert Atomstopp-Drohung als sinnlos

Berlin (dpa) - Wirbel um die Androhung eines sofortigen Atom- Ausstiegs durch die Energiekonzerne: Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaft, Claudia Kemfert, sprach von «bloßem Säbelrasseln». Denn eigentlich wollten die Konzerne ihre AKWs ja länger laufen lassen. Auch Greenpeace sprach von einer leeren Drohung. Auch ohne die sieben ältesten Meiler und den Pannen-Reaktor Krümmel werde es keinen Strommangel geben, erklärte die Umweltorganisation.

Westerwelle: Steuererklärungen sollen einfacher werden

Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat eine Vereinfachung der Steuererklärung angekündigt. In den kommenden Wochen werde die Bundesregierung das Thema angehen, kündigt Westerwelle in der «Bild am Sonntag» an. Die Steuererklärungen sollen künftig mit weniger Belegen und weniger bürokratischem Aufwand gemacht werden können. So könnten die Finanzämter zum Teil bereits vorausgefüllte Formulare verschicken. Westerwelle erneuerte in der Zeitung auch die Forderung nach schnellen Steuerentlastungen für den Mittelstand.

Arbeitgeber lehnen anonyme Bewerbungen ab

Hamburg (dpa) - Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt ist gegen die Anonymisierung von Bewerbungen. Er halte von der Idee wenig, sagt Hund dem «Hamburger Abendblatt». Eine anonyme Bewerbung beinhaltet kein Foto und keine persönlichen Angaben wie Name, Geburtsdatum und - ort. So sollen die Arbeitgeber dazu gezwungen werden, nach Qualifikation zu entscheiden und Migranten oder ältere Bewerber nicht direkt auszusortieren. Dieter Hundt kritisiert, dass Bürokratie und Aufwand um neue Stellen zu besetzen wesentlich größer würden.

Rente mit 67 entzweit SPD