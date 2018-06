Köln (dpa) - Unicef weitet seine Hilfe für die Opfer des Hochwassers in Pakistan aus. Das Kinderhilfswerk hat nach eigenen Angaben weitere 100 Tonnen Medikamente, Hygieneartikel und Zusatznahrung für Kinder in das Land geflogen.

Wie Unicef Deutschland am Sonntag in Köln mitteilte, sollen in der Region Punjab in den kommenden Tagen flächendeckend vor allem Kinder gegen Masern und Polio sowie schwangere Frauen gegen Tetanus geimpft werden. Weiterhin habe die Organisation Medikamente gegen Durchfallerkrankungen für mehrere Millionen Flutopfer im Süden des Landes bereitgestellt und versorge derzeit mehr als eine Million Menschen mit Trinkwasser. Zusätzliche Hilfsflüge sollen in den nächsten Tagen starten.