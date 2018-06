Braunschweig (dpa) - In Braunschweig sind am Abend eine Straßenbahn und zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Durch die Kollision mit den beiden Autos sprang die Bahn aus den Schienen und knickte einen Oberleitungsmast um. Die Straßenbahn wurde mit Hilfe eines Krans zurück in die Schienen gehoben. Anschließend schleppte ein Lastwagen sie in ein Depot. An der Unfallstelle blieb der Straßenbahnverkehr zunächst wegen Aufräum- und Reparaturarbeiten gestört.

