Berlin (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga will, dass sich die Clubs nicht zunehmend verschulden. Deshalb will die DFL das Lizenzverfahren verschärft werden. Entsprechende Maßnahmen sollen laut «Focus» am Mittwoch auf der DFL-Mitgliederversammlung in Berlin beschlossen werden. Unter anderem sollen die Erstliga-Vereine verpflichtet werden, ihre Verbindlichkeiten pro Saison um zehn Prozent zu verringern. Wer dies nicht schaffe, müsse zehn Prozent der entsprechenden Summe als Bußgeld zahlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.