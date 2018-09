Paris (dpa) - Angesichts der Überschwemmungen in Pakistan hat der französische Präsident Nicolas Sarkozy die Bildung einer EU- Eingreiftruppe gefordert. Nach Haiti und den Bränden in Russland müsse man die Konsequenzen ziehen, schrieb Sarkozy in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso. Frankreich werde in Kürze konkrete Vorschläge dazu machen. Mit Blick auf Pakistan sagte Sarkozy logistische Unterstützung zu. Schiffe und Flugzeuge sollen Hilfsgüter in die betroffenen Gebiete schaffen.

