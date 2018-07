Inhalt Seite 1 — Ausstiegsdrohung - Merkel kritisiert Atomkonzerne Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Drohungen der Atomindustrie kritisiert, wegen der Brennelementesteuer notfalls Kernkraftwerke kurzfristig stillzulegen.

«Wenn Gespräche laufen, ist es nicht hilfreich, wenn irgendwelche Drohgebärden nach außen dringen», sagte Merkels neuer Sprecher Steffen Seibert am Montag. Opposition und Umweltschützer sprachen von einer «leeren Drohung» der Konzerne. Die Atomindustrie bot der Regierung an, die Hälfte der erwarteten Milliarden-Zusatzgewinne aus längeren Laufzeiten an den Staat abzutreten.

Die vier Konzerne Eon, RWE, EnBW und Vattenfall sollen in den Verhandlungen mit dem Bund mit einem Sofortausstieg aus der Atomkraft gedroht haben, falls die neue Steuer und höhere Sicherheitsauflagen kommen. Sie argumentieren, dass sich der Betrieb einiger Reaktoren dann nicht mehr lohne.

Die Regierung betonte, es gebe noch keine Festlegung bei den Laufzeiten. Darüber werde zusammen mit dem Energiekonzept entschieden. Seibert sagte, Drohgebärden, Ankündigungen und Säbelrasseln brächten die Gespräche nicht voran: «Das dient nicht.»

Offen ist weiterhin, in welcher Form die neue Brennelementesteuer erhoben werden soll. Die Regierung unterstrich aber, dass das im Sparpaket verabredete Volumen von 2,3 Milliarden Euro ab 2011 in die Kasse kommen müsse.

Seibert wies den Vorwurf zurück, die Regierung lasse sich längere Laufzeiten von den Atombetreibern abkaufen. Die Konzerne haben laut Branchenkreisen inzwischen der Regierung angeboten, statt der Steuer vertraglich zu regeln, wie Zusatzgewinne aus längeren Laufzeiten abgeschöpft werden können.

RWE-Vorstandschef Jürgen Großmann erklärte, die Konzerne seien zu Opfern bereit: «Wir schlagen vor, dass wir von den zusätzlichen Gewinnen aus einer Laufzeitverlängerung durch die Kernkraftwerke die Hälfte an den Staat abgeben. Was dann damit geschieht, ist Sache des Staates.»