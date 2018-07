Berlin (dpa) - Das Deutsche Rote Kreuz schickt Hilfsgüter nach Pakistan. Morgen startet ein Flugzeug mit etwa 18 Tonnen in Berlin- Schönefeld. Wie eine Sprecherin mitteilte, sollen unter anderem Zeltplanen, Decken sowie Werkzeug- und Küchensets in die Krisenregion gebracht werden. Die Lieferung ist Teil einer weltweiten Hilfsaktion für das vom Hochwasser betroffene Land. In den Fluten starben bisher fast 1500 Menschen, etwa 20 Millionen wurden obdachlos.

