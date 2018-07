Düsseldorf (dpa) - Der Machtkampf um die Spitze der nordrhein- westfälischen CDU wird voraussichtlich in einer Mitgliederabstimmung entschieden. Nach Informationen der «Bild-Zeitung hat sich Bundesumweltminister Norbert Röttgen entschlossen, gegen Armin Laschet anzutreten. Röttgen habe heute mit dem noch amtierenden CDU- Landeschef Jürgen Rüttgers gesprochen und dann Laschet telefonisch die Kampfansage übermittelt. Am Mittwoch wolle er sich in Düsseldorf offiziell zu seiner Kandidatur äußern.

