Cincinnati (dpa) - Kim Clijsters hat durch einen Finalsieg gegen Maria Scharapowa das Hartplatz-Tennisturnier in Cincinnati gewonnen. Die an Nummer vier gesetzte Belgierin konnte das Duell der ehemaligen Weltranglisten-Ersten nach verlorenem ersten Satz noch drehen. Am Ende feierte sie einen 2:6, 7:6, 6:2-Erfolg. Dabei wehrte die US- Open-Siegerin drei Matchbälle ab.

