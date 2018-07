Los Angeles (dpa) - Zsa Zsa Gabor hat nach den Sterbesakramenten verlangt. Wie der Sender NBC berichtet, bat die schwer kranke Hollywood-Diva um einen Priester an ihrem Krankenbett in Los Angeles. Die frühere Miss Ungarn ist 93 Jahre alt. Dem Bericht zufolge ist ihr Zustand «sehr ernst». Gabor ist nach einer Hüftoperation seit Wochen ans Krankenbett gefesselt, am Freitag hatte sie eine Notoperation.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.