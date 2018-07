Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit großer Anteilnahme auf die Hochwasser-Katastrophe in Pakistan reagiert. Sie sprach in einem Kondolenzschreiben dem pakistanischen Premierminister Yousuf Raza Gilani ihr Mitgefühl aus. Das teilte der neue Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Am Wochenende hatte die Bundesregierung ihre Hochwasserhilfe für Pakistan von 10 auf 15 Millionen Euro aufgestockt. Nach offiziellen Angaben starben in den Fluten bisher fast 1500 Menschen, etwa 20 Millionen wurden obdachlos.

