Seoul (dpa) - Das kommunistische Nordkorea hat Twitter und Youtube als neue Propaganda-Plattform für sich entdeckt.

Nachdem Nordkorea seit Juli bereits mehr als 80 Beiträge für das Video-Portal Youtube hochgeladen hat, ist es seit der vergangenen Woche auch beim Kurznachrichtendienst Twitter unter dem Namen «uriminzok» (unser Volk) in koreanischer Sprache aktiv.

Bis Dienstag abonnierten mehr als 3800 Follower die Mitteilungen von «uriminzok». In Nordkorea selbst ist den meisten Menschen der Zugang zum Internet verwehrt.

Die Nutzung von Twitter und Youtube durch Nordkorea wird in Südkorea angesichts erhöhter Spannungen aufmerksam beobachtet. Die Videos enthalten propagandistische Seitenhiebe auf die Regierungen in Südkorea und den USA, deren Vertreter als «Kriegshetzer» beschimpft werden.

Ihr Ministerium könne nicht bestätigen, dass die Accounts von der nordkoreanischen Regierung betrieben würden, sagte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul. «Allerdings sagen sie dort das, was auch die staatlichen Medien sagen.» In Südkorea ist der Zugang zu Internetdiensten mit Propaganda für Nordkorea blockiert. Das hat der südkoreanischen Regierung immer wieder die Kritik eingehandelt, die eigenen Bürger zu bevormunden.

