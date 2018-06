Wolfenbüttel (dpa) - Die deutschen Basketballerinnen haben in der Qualifikation zur EM 2011 einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Drei Tage nach dem überraschenden Sieg in der Ukraine unterlag die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes am Abend in Wolfenbüttel dem Team aus Großbritannien mit 63:72. Um sich für die EM im kommenden Jahr zu qualifizieren muss die DBB-Equipe mindestens Zweiter werden.

