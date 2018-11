Washington (dpa) - Die Weltbank stellt Pakistan einen Millionenkredit zur Verfügung. Insgesamt soll das von der Flutkatastrophe verwüstete Land mit umgerechnet mehr als 700 Millionen Euro unterstützt werden, teilte die Weltbank in Washington mit. Die Mittel sollen aus einem Fonds für die ärmsten Länder der Welt kommen. In Berlin startet heute ein Flugzeug des Deutschen Roten Kreuzes mit 18 Tonnen Hilfsgütern in die Krisenregion. Nach UN- Angaben sind 20 Millionen Pakistaner von der Katastrophe betroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.