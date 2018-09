Hamburg (dpa) - Heute vor genau 50 Jahren sind die Beatles zum ersten Mal in Hamburg aufgetreten. Im Stadtteil St.Pauli legten die damals noch unbekannten Musiker den Grundstein für eine einzigartige Karriere. In genau jenem ersten Club - dem «Indra» - will deshalb die US-Coverband Bambi Kino am Abend exakt die Songs der Liverpooler von damals spielen. Neben den Feiern gibt es auch in diesen Tagen spezielle Beatles-Rundgänge sowie Bus- und Barkassen-Touren in der Hansestadt.

