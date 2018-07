Berlin (dpa) - Noch in diesem Jahr will Google seine Panorama-Straßenschau im Internet starten. Im Herbst wird die Bundesregierung voraussichtlich ihre Pläne zum besseren Schutz persönlicher Daten vorlegen. Die Forderung der Länder nach schärferen Regeln lehnte die Regierung ab, weil sie darin eine «Lex Google» sieht. Sie strebt eine breitere Regelung an, um Rechtssicherheit zu haben. Ob es ein Gesetz gibt, ist offen.

