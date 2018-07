Delligsen (dpa) - Verzweifelte Suche mit schrecklichem Ende: Die Polizei hat einen vermissten Fünfjährigen in unmittelbarer Nähe seiner elterlichen Wohnung in Niedersachsen tot gefunden. Der Junge war seit Dienstagnachmittag aus dem Elternhaus in Delligsen verschwunden.

Am Mittwochmorgen entdeckten Beamte Julians Leiche zwischen Schutt und Abfallsäcken in einer benachbarten Garage. «Wir gehen von einem Verbrechen aus», sagte Polizeisprecher August Wilhelm Winsmann. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.

Julian habe bei seiner Mutter (28) und deren Lebensgefährten (26) gelebt, der Vater sei von der Familie getrennt gewesen. Alle drei würden als Zeugen vernommen, erklärte die Polizei. Bei der Vermisstenanzeige hatte der Lebensgefährte angegeben, er sei mit Julian und seinen drei und fünf Jahre alten Brüdern alleine in der Wohnung gewesen. «Er sagte, er habe den Einjährigen gebadet und plötzlich sei der Fünfjährige weg gewesen», sagte Winsmann.

Aus taktischen Gründen nannte die Polizei zunächst keine Einzelheiten, etwa zur Todesursache oder zu Tatverdächtigen.

In dem Fachwerkhaus im Zentrum der Kleinstadt sei Julian zuletzt am Dienstag gegen 17.00 Uhr gesehen worden, sagte Winsmann. Zunächst hätten Verwandte und Bekannte alleine nach dem Jungen gesucht. Gegen 21.30 Uhr meldete die Mutter ihn auf der Wache als vermisst. Die Beamten veranlassten eine große Suchaktion, an der sich mehr als 60 Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr beteiligten. Dabei waren auch Suchhunde im Einsatz. Auch Julians Vater beteiligte sich die ganze Nacht an der Suche.

Am Mittwochmorgen wurde die Aktion mit einem Hubschrauber und Beamten der Bereitschaftspolizei fortgesetzt. Gegen 11.00 Uhr entdeckten Polizisten das Kind in einem als Garage und Stall genutzten Nachbargebäude.