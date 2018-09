Berlin (dpa) - Angesichts der gigantischen Zerstörungen durch die Flut in Pakistan hat Bundespräsident Christian Wulff an die Deutschen appelliert, zu spenden. Im ARD-«Brennpunkt» rief er dazu auf, Hilfsorganisationen zu unterstützen. Er setze auf die Hilfsbereitschaft, die Spendenbereitschaft, die in Deutschland immer eindrucksvoll hoch gewesen sei. Wahrscheinlich, so Wulff weiter, weil uns Deutschen in der Geschichte auch häufig geholfen worden sei. Kritikwürdige Zustände dürfen nicht zulasten der betroffenen Menschen gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.