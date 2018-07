Bremen (dpa) - Auch ohne Mesut Özil will Werder Bremen den Einzug in die lukrative Champions League erreichen. Im ersten Spiel nach dem Weggang des Mittelfeld-Stars empfängt der Fußball-Bundesligaclub heute Sampdoria Genua aus Italien. Mit einem Sieg im ersten Qualifikations-Spiel kann sich Werder eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am nächsten Dienstag in Genua verschaffen. Gestern wurde bekannt, dass Nationalspieler Özil künftig für Real Madrid spielen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.