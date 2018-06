Frankenthal (dpa) - Nach dem ICE-Unfall bei Lambrecht in der Pfalz mit 15 Verletzten hat auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Es werde geprüft, ob ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorliege, sagte der Leiter der Behörde, Lothar Liebig. Der ICE war gestern mit einem Müllwagen kollidiert. Das Fahrzeug war auf die Gleise gerutscht. Die Staatsanwaltschaft will klären, ob dem Fahrer des Müllwagens ein Vorwurf zu machen ist. Der Abschnitt der Bahnstrecke bleibt gesperrt. Der ICE-Verkehr zwischen Frankfurt und Paris wird über Straßburg umgeleitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.