München (dpa) - Der beliebte bayerische Grünen-Politiker Sepp Daxenberger ist tot. Der 48-Jährige erlag in der vergangenen Nacht seinem langjährigen Krebsleiden - wenige Stunden vor der Beerdigung seiner Frau Gertraud. Sie war vor drei Tagen ebenfalls an Krebs gestorben. Daxenberger war jahrelang Fraktionschef der Grünen im bayerischen Landtag und Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Waging am See. Das Ehepaar hinterlässt drei Kinder, das jüngste ist erst zwölf.

