Offenbach (dpa) - Heute ist es im Süden und in der Mitte teils heiter, teils wolkig, vereinzelte Schauer entwickeln sich an den Alpen sowie in den Mittelgebirgen. Nach Norden hin gibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung häufig Schauer, lokal muss auch mit Gewittern gerechnet werden.

Die Temperatur erreicht nach Angaben des Deutsche Wetterdienstes (DWD) in Offenbach Werte zwischen 19 Grad an der Küste und rund 24 Grad im Südwesten. Im Norden weht anfangs noch mäßiger bis frischer Westwind, im Süden ist der Wind nur schwach.

Die Nacht zum Freitag wird teils wolkig, teils klar und weitgehend trocken. Stellenweise bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 11 Grad.