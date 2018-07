Porto Alegre (dpa) - Der brasilianische Club Internacional Porto Alegre hat zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Copa Libertadores gewonnen.

Die Verein aus Süden des Landes besiegte in Porto Alegre im Final-Rückspiel vor heimischen Publikum den mexikanischen Club Chivas Guadalajara mit 3:2 (0:1). «Inter» hatte das Hinspiel vor einer Woche in Guadalajara mit 2:1 gewonnen.

Der brasilianische Vize-Meister lief im dem mit 55 000 Zuschauern ausverkauften Stadion mit drei Ex-Bundesliga-Spielern (Andrés D'Alessandro/Wolfsburg, Kleber/Hannover 96 und Tinga/Dortmund) auf.

Das brasilianische Team von Trainer Celso Roth hatte zwar in der heiß umkämpften Partie die besseren Torchancen, geriet aber in der 41. Minute der ersten Halbzeit durch ein nahezu akrobatisches Tor von Marco Fabián zunächst in 0:1-Rückstand.

Den Anschlusstreffer erzielte in der 16. Minute der zweiten Halbzeit Rafael Sobis. 14 Minuten später legte Leandro Damião mit einem Treffer nach und Giuliano erhöhte in 43. Minute zum 3:1. Sekunden vor dem Abpfiff gelang dann Chivas durch Patricio Araujo noch der Anschlusstreffer.

Da waren die Mexikaner schon mit einem Mann weniger auf dem Platz: Kurz zuvor hatte Omar Arellano nach einem groben Foul an D'Alessandro die rote Karte gesehen. Internacional hätte auch ein Unentschieden zum Sieg Copa Libertadores gereicht, die mit der Champions League in Europa vergleichbar ist.