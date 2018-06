Los Angeles (dpa) - Böse Abzocke von Jennifer Aniston und Co. Mehrere US-Schauspielerinnen sind von der Besitzerin eines Schönheitssalons in Beverly Hills um viel Geld gebracht worden. Das sagte Aniston im US-Fernsehen. Es ging um Vorwürfe von Kreditkartenbetrug gegen eine Promi-Friseurin, die neben Aniston auch Liv Tyler, Halle Berry, Melanie Griffith oder Anne Hathaway zu ihren Kundinnen zählte. Die Frau soll über die Kreditkarten ihrer reichen Kundinnen in einem Jahr mehr als 280 000 Dollar gestohlen haben. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.