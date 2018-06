New York (dpa) - Enttäuschende US-Konjunkturdaten haben an der Wall Street für Verluste gesorgt. Der Dow Jones sank um 1,39 Prozent auf 10 271,21 Punkte. Der Euro verlor nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf bis zu 1,2895 US-Dollar im weiteren Handelsverlauf wieder etwas an Boden und kostete zuletzt 1,2824 Dollar.

