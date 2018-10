New York (dpa) - Nach dramatischen Appellen der Vereinten Nationen und von Hilfsorganisationen gehen nun doch mehr Spenden für die Opfer der Jahrhundertflut in Pakistan ein. In New York findet heute eine Sondersitzung der UN-Generalversammlung statt, um weitere Gelder für die Flutopfer zu beschaffen. Zu dem Treffen werden unter anderem UN- Generalsekretär Ban Ki Moon und US-Außenministerin Hilary Clinton erwartet. Die USA wollen ihre finanzielle Hilfe für Pakistan nochmals aufstocken. Bundespräsident Christian Wulff appellierte am Abend in der ARD nochmals an die Deutschen, zu spenden.

