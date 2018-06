Stuttgart (dpa) - Die Polizei hat in Stuttgart eine Blockade von Gegnern des umstrittenen Bauprojekts Stuttgart 21 aufgelöst. Grund: Die Demonstranten versperrten einem Bagger den Weg auf das Baugelände am Stuttgarter Hauptbahnhof. Das teilte die Polizei mit. Die Protestler wurden von der Straße getragen. Durch das Milliarden- Bahnprojekt Stuttgart 21 soll der Kopfbahnhof zu einer unterirdischen Durchgangsstation umgebaut und an die künftige Schnellbahntrasse nach Ulm angeschlossen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.