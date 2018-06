Inhalt Seite 1 — Friedrich will mit VfL «oben angreifen» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wolfsburg (dpa) - WM-Held Arne Friedrich will auch mit seinem neuen Club VfL Wolfsburg für Fußball-Sternstunden sorgen und den VfL zurück zu alter Stärke führen.

«Ich möchte noch einmal oben angreifen. Der VfL hat das Potenzial dazu», sagte der Nationalspieler nach seinem ersten gemeinsamen Training mit den neuen Kollegen. Auch einen erneuten Meistertitel für den VfL wie 2009 hält der 31-Jährige nicht für ausgeschlossen: «Da hat Wolfsburg gezeigt, was hier möglich ist.»

Der ehemalige Berliner, der bei der WM in Südafrika mit starken Leistungen überzeugte und maßgeblich zum dritten Platz Deutschlands beitrug, soll als Eckpfeiler die in der vergangenen Saison arg anfällige Defensive stabilisieren. «Er war ein Führungsspieler in Berlin, er ist ein Führungsspieler in der Nationalelf und ich bin überzeugt davon, dass er auch bei uns einer wird», sagte VfL-Manager Dieter Hoeneß, der mit Friedrich bereits bei Hertha BSC zusammen gearbeitet hatte.

Trotz seiner klaren Ansagen zum Dienstantritt in Wolfsburg soll Friedrich aber nicht Kapitän beim VfL werden. «Ich habe keinen Anspruch darauf. Ich brauche die Binde nicht, um eine Führungsaufgabe zu übernehmen», sagte Friedrich.

Der neue Wolfsburger Coach Steve McClaren hat sich noch nicht entschieden, wen er zu seinem Spielführer ernennen will. «Wir haben ja noch etwas Zeit. Wenn ich mir sicher bin, werde ich eine Entscheidung treffen», sagte McClaren. Der bisherige Kapitän Josué hatte zuvor angedeutet, zugunsten eines besser Deutsch sprechenden Spielers auf das Amt verzichten zu wollen.

Sein Debüt im Trikot der Niedersachsen wird Friedrich wohl am 7. August im Rahmen der Saisoneröffnungsparty gegen den FC Everton geben. Beim Testspiel am 3. August beim SSC Neapel wird er dagegen noch nicht zum Einsatz kommen.

Der Nationalspieler ist als letzter aktueller VfL-Profi ins Training eingestiegen. Es ist allerdings möglich, dass Hoeneß noch zwei Spieler für das defensive Mittelfeld und die rechte Außenbahn verpflichtet.