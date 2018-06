Inhalt Seite 1 — Fachkräftemangel: Merkel gegen Brüderle-Prämie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt eine Prämie für ausländische Fachkräfte zur Einwanderung nach Deutschland ab. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rief die Wirtschaft auf, als Reaktion auf den dramatischen Fachkräftemangel vor allem heimische Talente zu fördern und einzustellen.

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) hatte eine Art Begrüßungsgeld vorgeschlagen, um ausländische Experten nach Deutschland zu locken. Ein Regierungssprecher sagte am Montag in Berlin, grundsätzlich müssten die Zuwanderungsgesetze nicht überarbeitet werden.

Merkel sei dafür, dass bereits bestehende Initiativen weiterverfolgt würden. So muss Deutschland bis 2011 eine EU- Richtlinie für eine neue Bluecard umsetzen. Damit will die EU erreichen, dass ausländische Experten unkompliziert mehrere Jahre in Europa arbeiten können.

Auch sollen künftig ausländische Berufs- und Hochschulabschlüsse europaweit anerkannt werden. In Deutschland war erst Anfang 2009 ein neues Gesetz eingeführt werden, mit dem die Zuwanderung sinnvoller gesteuert werden soll. Grüne und Linke forderten die Koalition auf, die Aus- und Weiterbildung zu stärken.

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir sprach sich gegen das von Brüderle vorgeschlagene Begrüßungsgeld für ausländische Arbeitskräfte aus. «Anstatt mit hanebüchenen Lockprämien zu winken, müssen die Einkommensgrenzen gesenkt werden», sagte Özdemir dem Berliner «Tagesspiegel» (Dienstag). Zuvor hatte Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) eine Senkung der Einkommensgrenze für Zuwanderer ins Gespräch gebracht.

Im Einklang mit der Wirtschaft forderte Özdemir die Einführung eines Punktesystems. Damit könnten Zuwanderer nach persönlichen Qualifikationen wie Ausbildung, Berufserfahrung und Sprachkenntnissen ins Land geholt werden.

BA-Chef Frank Jürgen Weise sieht dagegen großes Potenzial, aus eigener Kraft auf den Fachkräftemangel zu reagieren. «Wir können nicht zulassen, dass Menschen in Arbeitslosigkeit sind, nur weil ihre Talente nicht genutzt werden», sagte er der «Financial Times Deutschland».