Bonn (dpa) - Der Klimaschutz steht heute im Mittelpunkt einer UN- Arbeitskonferenz in Bonn. Dazu werden Regierungsunterhändler aus aller Welt erwartet. Die fünftägige Verhandlungsrunde dient der Vorbereitung des nächsten Weltklimagipfels Ende des Jahres in der mexikanischen Stadt Cancún. Auch ein halbes Jahr nach dem weitgehenden Scheitern des Weltklimagipfels von Kopenhagen sind die Verhandlungen noch festgefahren. Ein neues Abkommen ist noch nicht in Sicht.

