Berlin (dpa) - Die SPD hat Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen dazu aufgefordert, die künftigen Hartz-IV-Sätze stärker an den Lebenshaltungskosten zu orientieren. Entsprechend äußerte sich Fraktionsvizechefin Elke Ferner im «Handelsblatt». Eine Orientierung nur an der Nettolohnentwicklung werde dagegen zur nächsten Verfassungsklage führen, sagte Ferner. Sie reagierte damit auf Ankündigungen aus dem Arbeitsministerium. Unionspolitiker mahnten, steigende Hartz-IV-Sätze könnten den Abstand zu Geringverdienern so verringern, dass es für sie nicht mehr lohne zu arbeiten.

