Berlin (dpa) - Hartz IV wird künftig neu berechnet. Arbeitsministerien Ursula von der Leyen plant, die Sätze künftig an die Entwicklung der Nettolöhne zu koppeln und nicht mehr an die Rente. Langzeitarbeitslose könnten deshalb bald rund 40 Euro im Monat mehr in der Tasche haben. Doch die Pläne sorgen für Diskussionen. Die Vize-Fraktionsvorsitzende der SPD, Elke Ferner, sagte im «Handelsblatt», die künftigen Sätze müssten sich stärker an den Lebenshaltungskosten orientieren. Eine Orientierung nur an der Nettolohnentwicklung werde nur zur nächsten Verfassungsklage führen.

