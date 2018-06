Berlin (dpa) - In vielen deutschen Betrieben gibt es zu wenige Fachkräfte. Doch der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank Jürgen Weise, ist dagegen, diese Lücke mit Experten aus dem Ausland zu schließen. Es könnte nicht zugelassen werden, dass Menschen in Arbeitslosigkeit seien, nur weil ihre Talente nicht genutzt würden, sagte Weise der «Financial Times Deutschland». Er stellt sich damit gegen die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle. Dieser will mehr ausländische Experten nach Deutschland holen.

