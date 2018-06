Los Angeles (dpa) - Lindsay Lohan ist nach knapp zwei Wochen aus der Haft entlassen worden. Das berichtet die Zeitschrift «People». Die US-Schauspielerin war Anfang Juli zu 90 Tagen verurteilt worden, weil sie mit mehreren Alkohol- und Drogeneskapaden gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Am 20. Juli hatte sie ihre Strafe in einem Frauengefängnis nahe Los Angeles angetreten. Lohan wird sich jetzt in einer Suchtklinik behandeln lassen. Wegen der überfällten Gefängnisse ist es in Kalifornien üblich, Straftäter mit geringen Delikten früh zu entlassen.

