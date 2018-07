Berlin (dpa) - Erstmals seit zwei Jahren wird es direkte Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern geben. Washington und das Nahost-Quartett haben die Konfliktparteien dazu eingeladen. Bundesaußenminister Guido Westerwelle bezeichnete dies in Berlin als wichtiges Signal für den Friedensprozess, das neue Hoffnung auf rasche Fortschritte hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung gebe. Er appellierte an beide Seiten, diese Chance zu nutzen. Die Gespräche sind für den 2. September in Washington geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.