München (dpa) - Bastian Schweinsteiger hat Rekordmeister FC Bayern München zum 2:1 im Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg verholfen. Der Nationalspieler traf in der Nachspielzeit. WM-Torschützenkönig Thomas Müller hatte die Gastgeber bereits nach neun Minuten in Führung gebracht, Edin Dzeko glich kurz nach der Halbzeit für Wolfsburg aus. 69 000 Zuschauer verfolgten die Partie in der ausverkauften Münchner Allianz Arena. Der Bundesliga- Auftakt wurde live in 197 Länder übertragen.

