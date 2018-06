Leverkusen (dpa) - Michael Ballack steht nach gut vierjähriger Abstinenz vor seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Im ersten Saisonspiel seines Teams bei Borussia Dortmund schließt sich für den Neuzugang von Bayer Leverkusen der Kreis.

Schließlich hatte er beim 3:3 am 13. Mai 2006 im Trikot des FC Bayern München seine bisher letzte Partie in der höchsten deutschen Spielklasse bestritten - ebenfalls gegen Dortmund. Allerdings ließ Bayer-Trainer Jupp Heynckes offen, ob der Kapitän der Nationalmannschaft beim Spitzenspiel in der Startelf steht: «Das entscheide ich erst am Spieltag.»

Die Zweifel des Fußball-Lehrers an der Fitness des Rekonvaleszenten sind jedoch geschwunden. Bei seinem umjubelten Kurzeinsatz in der Europa League gegen den ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol (3:0) präsentierte sich Ballack nach dreimonatiger Verletzungspause in ansprechender Form und untermauerte seinen Anspruch auf eine schnelle Integration in das Team. Ballack will sich nicht nur für kommende Aufgaben in Leverkusen, sondern auch in der Nationalmannschaft empfehlen. Als Tribünengast wird Bundestrainer Joachim Löw in Dortmund erwartet, der sich einen Eindruck von der Fitness seines einstigen Leitwolfs verschaffen will.

Neben Ballack steht der Dortmunder Shinji Kagawa im Mittelpunkt des Interesses. Nach seinen beiden Treffern im Playoff-Hinspiel gegen Qarabag Agdam (4:0) freut sich der nur 350 000 Euro teure BVB-Neuzugang aus Japan auf das Duell mit Ballack: «Das ist eine Ehre. In Japan hatte ich keine Gelegenheit, gegen solche Superstars zu spielen.»

Seit immerhin sechs Duellen wartet Leverkusen auf einen Sieg über Dortmund. Der verletzte Torjäger Patrick Helmes wird durch Eren Derdiyok ersetzt. Dem BVB fehlt Jakub Blaszczykowski, der aufgrund eines Faserrisses im Oberschenkel passen muss. Deshalb wird Kagawa wohl auf die linke Seite ausweichen und Neuzugang Roman Lewandowski in die zentrale Mittelfeldposition hinter Torjäger Lucas Barrios rücken. «Wir haben große Lust und werden uns komplett reinhängen», sagte BVB-Trainer Jürgen Klopp. Bisher wurden 71 500 Karten für die Partie verkauft.