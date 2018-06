Inhalt Seite 1 — HSH-Jurist: Wusste nichts von Spitzelaktionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg (dpa) - Wolfgang Gößmann, der Chef der Rechtsabteilung der HSH Nordbank, hat über seinen Anwalt einen «Spiegel»-Bericht zurückgewiesen.

Darin geht es um den Verdacht, dass Gößmann von illegalen Spitzelaktionen eines Sicherheitsberaters gegen einen Ex- Vorstand der Bank gewusst haben soll. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Sicherheitsberater.

«Unserem Mandanten ist von diesem Sachverhalt nichts bekannt und er war an diesen angeblichen Sachverhalten in keiner Weise beteiligt», sagte Anwalt Gernot Lehr von der Sozietät Redeker (Bonn/Berlin) am Samstag der Nachrichtenagentur dpa. Im Falle einer möglichen Freistellung werde Gößmann juristische Schritte prüfen lassen.

Laut «Spiegel» hat die HSH Nordbank Gößmann von seinen Aufgaben freigestellt. Eine Sprecher der Bank wollte sich dazu nicht äußern. Aus grundsätzlichen Überlegungen gebe das Unternehmen keine Stellungnahmen über Mitarbeiter ab, sagte er. Lehr sagte, noch liege ihm die Freistellung nicht vor, es sei aber dem Anschein nach damit zu rechnen.

In einer Rundmail an die Mitarbeiter («Nur für den internen Gebrauch») teilte nach Darstellung des «Spiegels» HSH-Nordbank- Vorstand Martin van Gemmeren am vergangenen Freitag mit, dass Gößmann «momentan von seinen Aufgaben befreit wurde». Er stehe im Verdacht, in illegale Aktionen eines ehemaligen Sicherheitsberaters der Bank «involviert gewesen» zu sein. So jedenfalls solle es in einem «Protokoll zum Gesprächsverlauf» einer Runde, die sich am 29. Juli in einer Hamburger Anwaltskanzlei getroffen hatte, stehen, berichtete das Nachrichtenmagazin.

In dem Gespräch habe der Sicherheitsberater sich selbst und Gößmann schwer belastet. So habe der Sicherheitsberater nach eigenen Angaben das Büro von Ex-HSH-Nordbank-Vorstand Frank Roth verwanzt und sei in dessen Privatwohnung eingedrungen. Zudem berichtete der Sicherheitsexperte, an der Manipulation von Dokumenten mitgewirkt zu haben, die zur Entlassung Roths geführt hatten. Der Banker war im April 2009 fristlos gefeuert worden, weil er angeblich vertrauliche Vorstandsvorlagen Journalisten zugespielt haben soll.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen Paragraf 148 des Telekommunikationsgesetzes, wie ein Sprecher der Behörde zuvor mitgeteilt hatte. In diesem Paragrafen wird das Abhören von Nachrichten unter Strafe gestellt.