Hannover (dpa) - Der Pfosten hat Hannover 96 nach dem peinlichen Pokal-Aus den Start in die neue Bundesliga-Saison gerettet. In der Nachspielzeit köpfte Eintracht Frankfurts Marco Russ den Ball ans Aluminiumgehäuse und verhinderte so den durchaus verdienten Ausgleich.

So kam der Gastgeber eine Woche nach dem Scheitern bei den Amateuren des SV Elversberg im ersten Punktspiel zu einem glücklichen 2:1 (1:1). Der Club verlor indes Neuzugang Carlitos, der sich einen Kreuzbandriss zuzog.

Vor 37 212 Zuschauern in der AWD-Arena schossen Konstantin Rausch (21.) und Didier Ya Konan (75.) die Tore für die wenig überzeugende Heimmannschaft. Für die Frankfurter, die im DFB- Pokal 4:0 gegen Wilhelmshaven gewonnen hatten, traf lediglich Benjamin Köhler (27.). «Wir haben den Kampf angenomme und Leidenschaft gezeigt», sagte 96-Kapitän Steven Cherundolo.

Für die Hannoveraner begann die Partie mit einem Schock. Die erste Minute war noch nicht beendet, da lag Carlitos nach einem Pressschlag mit Köhler am Boden und musste ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Diagnose, die schon kurz nach Spielschluss vorlag, bedeutet mehrere Monate Pause. «Das war ein bitterer Start für uns», sagte Trainer Mirko Slomka.

«Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir aus der Überlegenheit kein Kapital schlagen konnten», kommentierte sein Frankfurter Kollege Michael Skibbe. «In der zweiten Halbzeit hatten wir zu viele Ballverluste. Schade, dass wir nicht wenigstens in der Nachspielzeit zum Ausgleich gekommen sind.»

Auch der völlig überraschende Führungstreffer durch Rausch half wenig, um Ruhe ins 96-Spiel zu bringen. Vor allem Nationalspieler Christian Schulz war unkonzentriert und machte den entscheidenden Fehler vor dem Frankfurter Ausgleich. Der starke Patrick Ochs nutzte Schulz' Unentschlossenheit und bediente Köhler, der unbehindert einnetzen durfte.

Hannover agierte im Spielaufbau zögerlich und ideenlos. Zwingende Aktionen waren die Ausnahme. Es waren eher Einzelaktionen wie beim Lattentreffer von Ya Konan (68.), die zu den wenigen gefährlichen Aktionen führten. Der Stürmer traf dafür kurze Zeit später, als Sergio Pinto sich auf der rechten Seite den Ball eroberte und auf den Angreifer von der Elfenbeinküste flankte.