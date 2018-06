Sylt (dpa) - Auf der Nordseeinsel Sylt geht die Serie von Bränden weiter. In der Nacht brannte es gleich fünfmal, berichtet die Polizei. So wurde zunächst ein Buschfeuer gemeldet. Danach gingen in der Nähe eines Bistros mehrere Mülleimer und ein Container in Flammen auf. Ein Reetdachhaus konnte gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. Zuletzt brannte ein Schuppen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zu den bisherigen elf Bränden aus, die ein oder mehrere Brandstifter seit dem 11. August entfacht hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.