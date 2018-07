New York (dpa) - Tennisprofi Thomas Haas hat seine Teilnahme an den US Open abgesagt. Das berichten US-Medien. Der gebürtige Hamburger hatte sich nach seinem Drittrunden-Aus bei den Australien Open Ende Februar einer Hüft-Operation unterzogen und arbeitet seitdem an seinem Comeback. Der 32-Jährige hatte in seiner Karriere dreimal das Viertelfinale der US Open erreicht.

