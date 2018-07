Geilenkirchen (dpa) - Humanitäre Hilfe für die Flutopfer in Pakistan sollen auch von der NATO kommen. Das Militärbündnis startet heute vom deutschen Flugplatz Geilenkirchen aus einen Hilfsflug nach Pakistan. Die Frachtmaschine wird Zelte, Wasserpumpen und Stromgeneratoren nach Pakistan bringen. Die Hilfsgüter wurden von der Slowakei gespendet. Auch das Deutsche Rote Kreuz schickt noch eine Maschine in das überflutete Land: am Dienstag soll unter anderem eine Trinkwasser-Aufbereitungsanlage für 15 000 Menschen nach Pakistan geflogen werden.

