Washington (dpa) - Hilfe für die Flutopfer in Pakistan: Der Internationale Währungsfonds wird kommende Woche mit der Regierung Pakistans über weitere Unterstützungen beraten. Bei dem Treffen in Washington sollten die Auswirkungen der Überschwemmungen auf die Volkswirtschaft beurteilt werden, heißt es. Bundesaußenminister Guido Westerwelle will sich heute bei deutschen Hilfsorganisationen über die bisher geleisteten Hilfen informieren. Vom Militärflughafen Geilenkirchen ist am Vormittag eine NATO-Frachtmaschine nach Pakistan gestartet. An Bord sind Generatoren, Wasserpumpen und Zelte.

