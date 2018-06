Vaihingen an der Enz (dpa) - In einem Tunnel bei Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg ist ein ICE steckengeblieben. Der Zug mit 420 Passagieren an Bord war nach Angaben der Bundespolizei von Berlin in Richtung München unterwegs. Wegen eines Motorschadens blieb er am Mittag plötzlich im Pulverdinger Tunnel liegen. Vier Fahrgäste mussten nach langem Warten ohne Klimaanlage mit Kreislaufproblemen versorgt werden - ein Reisender kam ins Krankenhaus. Die anderen Fahrgäste mussten in einen Ersatzzug umsteigen.

