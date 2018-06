FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Euro <EURUS.FX1> hat sich zu Wochenbeginn leicht von seinen deutlichen Kursverlusten vom Freitag erholt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2710 US-Dollar, nachdem sie am Freitag unter die Marke von 1,27 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gesunken war. Ein Dollar war am Montag 0,7868 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagmittag auf 1,2711 (Donnerstag: 1,2836) Dollar festgesetzt.

Neben den Aktienmärkten dürften am Montag neue Konjunkturdaten genau beäugt werden. In den USA stehen zwar keine entscheidenden Daten an, im Euroraum werden jedoch die stark beachteten Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Nach dem starken Anstieg im Vormonat rechnen Experten mit einer leichten Gegenbewegung.