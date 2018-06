Inhalt Seite 1 — Arte zeigt «Strände der Sixties» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der Sommer in Deutschland neigt sich langsam seinem Ende zu - nass und grau zeigte sich der August in den vergangenen Tagen in weiten Teilen der Republik. Der deutsch-französische Kultursender Arte lässt mit einer kleinen Dokureihe von diesem Montag (19.30 Uhr) an täglich die Sommergefühle wieder aufleben - und begibt sich gleichzeitig auf eine Zeitreise: «Strände der Sixties» heißt die fünfteilige Reihe über legendäre Orte der 60er Jahre.

Den Anfang macht die Reportage mit dem Untertitel «...und die Revolution Bardot». Die Côte d'Azur gilt noch heute als Traumziel und Bastion der Schönen und Reichen - dieser Ruf wurde in den 60ern gefestigt. Bis dahin galt vor allem Cannes, Heimat der internationalen Filmfestspiele, als Promi-Hochburg.

St. Tropez war noch ein kleines Fischerdorf, dem kaum jemand so recht Bedeutung schenkte. Doch das änderte sich schlagartig, als Brigitte Bardot, Sexsymbol einer ganzen Generation, dort ein Anwesen erwarb. Fortan lebte St. Tropez auf als unkonventionelle Party- Location, wo sich Mädchen und Frauen oben ohne sonnen und die Nächte genauso lang sind wie die sonnenbeschienenen Tage.

«Provokant, unpolitisch, verwöhnt, hippiemäßig - Saint-Tropez und sein Stil sind ihrer Zeit voraus. Ein kleines Dorf, das seine sexuelle Revolution bereits hinter sich und die psychedelische Kurve schon genommen hat, um sich Hals über Kopf in die 70er Jahre zu stürzen», schreibt Arte zu der Dokumentation.

Am Tag darauf (24.8.) folgt «Strände der Sixties...Surf forever» über Malibu, das Mekka der Surfer, wo der American Way of Life zu sehen ist. «...Vollgas am Strand» heißt es am Mittwoch (25.8.), über die Strände von Daytona: Strand-Schönheiten und Auto-Freaks trafen hier aufeinander, rasante, nicht immer ungefährliche Autorennen gehörten in den 60ern zum Lebensgefühl am Daytona Beach an der Atlantikküste Floridas.

Teil vier «...Bossa Nova im Blut» entführt nach Rio de Janeiro an die fast schon sagenumwobene Copacabana (26.8.). Zum Ende der Reihe am Freitag (27.8.) kehrt Arte nach Europa zurück: «...Jetset exklusiv» beschreibt das Leben der internationalen Promi- und Adelsszene der 60er rund um die italienische Felseninsel Capri.

Eingebettet sind die Strand-Dokus in die Sendereihe «Arte Summer of the 60s», mit der der Sender von Anfang Juli bis Ende August in Filmen, Serien, Dokus und Musikaufnahmen das Lebensgefühl der 60er präsentieren will.