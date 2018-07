Berlin (dpa) - Die SPD will an der Wehrpflicht festhalten. Dies hat das SPD-Präsidium am Montag in Berlin bekräftigt. Wie Parteichef Sigmar Gabriel nach der Sitzung betonte, soll die bisherige Wehrpflicht auf einen freiwilligen Wehrdienst umgestellt werden.

Dies bedeute, dass auch künftig alle jungen Leute gemustert würden. Die Streitkräfte dürften auch nicht zu einer «Praktikanten-Armee» werden. Deshalb müsse es bei einer zwölfmonatigen Dienstzeit für die Soldaten bleiben. Gabriel sprach sich auch für eine deutliche Aufwertung des Zivildienstes aus.