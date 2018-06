Leipzig (dpa) - Robin Gibb (60) hat nach einer Magen-Darm-Not- Operation die für diese Woche geplanten drei Deutschlandkonzerte abgesagt. Der Ex-Bee-Gee sei am vergangenen Mittwoch operiert worden und auf dem Weg der Besserung, teilte die Konzertagentur Mawi Concert in Leipzig mit.

Um seine Genesung zu beschleunigen, hätten ihm die Ärzte Bettruhe verordnet. Daher fallen das für Freitag auf der Parkbühne Leipzig geplante Konzert und der Auftritt bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden am Samstag aus. Auch der Termin in Coburg am Sonntag wurde abgesagt. Der Musiker will die Auftritte im Herbst in Hallen nachholen.

www.robingibb.com