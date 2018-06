Berlin (dpa) - Der Psychothriller «Die Legende von Aang» hat sich auf Anhieb an die Spitze der deutschen Kinocharts gesetzt. Der 3D-Streifen von US-Regisseur M. Night Shyamalan verdrängte den Actionfilm «Inception» mit Leonardo DiCaprio.

Der musste sich auch Angelina Jolie mit ihrem Agenten-Thriller «Salt» geschlagen geben. «Salt» - ebenfalls ein Neueinsteiger - landete auf Platz 2, «Inception» auf Platz 3.

Die Komödie «Kindsköpfe» mit Adam Sandler, in der fünf Freunde in Erinnerungen schwelgen, rutschte vom 2. auf den 4. Rang ab. Der Action-Streifen «Das A-Team» mit Liam Neeson und Jessica Biel, in der Vorwoche noch auf Platz 3, kam nur noch auf Platz 5.

Die deutschen Kinocharts wurden vom 19. bis zum 22. August in 321 Sälen der Cinemaxx-Gruppe (etwa 86 000 Plätze) ermittelt.