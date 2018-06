Berlin (dpa) - SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier will seiner schwer erkrankten Frau eine Niere spenden. Aus diesem Grund werde er sich für «einige Wochen aus dem öffentlichen Raum zurückziehen». Das kündigte Steinmeier in Berlin an.

